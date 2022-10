Aurel Hermansyah Protes ke Atta Halilintar Gegara Ameena Dilarang Pacaran

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aurel Hermansyah layangkan protes pada Atta Halilintar.

Penyebabnya, Atta Halilintar melarang Ameena Hanna Nur Atta berpacaran hingga usia 24 tahun.

Larangan itu tertuang dalam perjanjian tertulis antara Atta Halilintar dengan Ameena.

"Contract no boyfriend untill 2046," isi kontrak yang ditandatangani Ameena dibantu Atta Halilintar, dikutip dari Instagram, Selasa (18/10/2022).

"Here we go! Deal! Tanpa paksaan ya," tambahnya di bagian caption.

Sayangnya aksi Atta Halilintar tersebut mendapatkan protes dari Aurel Hermansyah.

Bila suaminya mengatakan penandatangan kontrak itu tanpa paksaan, Aurel justru melihat hal lain.

Menurutnya, anak sulung dari Gen Halilintar ini telah memaksa putri mereka untuk mengikuti aturannya.

Alhasil, Aurel Hermansyah terang-terangan tak menyetujui perjanjian

"Ngga ngga! Ini paksaan papanya..masa sampe 2046. Mama ga setuju," tulis Aurel di kolom komentar Atta Halilintar.

Mendapatkan penolakan istri, Atta Halilintar lantas meminta anak Anang Hermansyah ini untuk menurut padanya.

"@aurelie.hermansyah nurut dong mah," balas Atta.

Akan tetapi ternyata larangan Atta Halilintar untuk Ameena itu juga langsung menuai respons beragam dari netizen.

"Ya ampun itu boneka ga boleh dipacarin sampe tahun 2046. Ameena banyak yang patah hati deh. Anak aku 3tiganya lelaki, baru mau ajak besanan @attahalilintar," komentar salah seorang netizen.