Drakor Terbaru

15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Adaptasi Webtoon, Ada Drakor Populer Golden Spoon

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon (2022) yang kini sedang tayang. Drakornya punya cerita menarik.

Penulis: Virginia Swastika | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Adaptasi Webtoon, Ada Drakor Populer Golden Spoon
Instagram/@kbsdrama/@leeseunggi.official
Berikut rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon (2022). 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon (2022) yang kini sedang tayang. 

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon biasanya dicari penggemar. 

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon seperti drakor Golden Spoon punya cerita yang menarik. 

Cerita dari drama Korea terbaru adaptasi webtoon juga tak kalah mirip.

Hal ini karena para kru drama atau film tak ingin menghilangkan daya tarik dari drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk pada serial Lee Seung Gi.

Lantas, ada apa saja drakor terbaru 2022 yang mengadaptasi komik webtoon? Berikut daftarnya. 

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Balas Dendam, Ada Drakor Song Joong Ki

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Recipe for Farewell, Drakor Han Suk Kyu

1. The Law Cafe dibintangi Lee Seung Gi.

2. Connect dibintangi Jung Hae In.

3. Island dibintangi Kim Nam Gil dan Lee Da Hee.

4. Again My Life dibintangi Lee Joon Gi dan Kim Ji Eun.

5. The Golden Spoon dibintangi Yook Sung Jae BTOB.

6. Tomorrow dibintangi Ro Woon, Kim Hee Seon, Yun Ji On, dan Kim Hee Seok.

7. A Business Proposal dibintangi Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop, dan Seol In Ah.

8. All of Us Are Dead dibintangi Park Ji Hu dan Park Solomon.

Baca juga: 14 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Three Bold Siblings Melesat 20 Persen

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Banyak Drakor Hit

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea terbaru
Drama Korea
drakor terbaru
drakor adaptasi webtoon
Golden Spoon
Yook Sung Jae BTOB
Berita Terkini Artis
Tribun Lampung

  • Tribun Shopping

    Review SHARP Air Purifier FP-J40Y-W, Teknologi Plasmacluster Cegah dan Atasi Polusi Udara Ruangan

    Review SHARP Air Purifier FP-J40Y-W, Teknologi Plasmacluster Cegah dan Atasi Polusi Udara Ruangan

    Review avoskin Your Skin Bae Niacinamide 12% + Centella Asiatica, Lembapkan dan Cerahkan Wajah

    Review avoskin Your Skin Bae Niacinamide 12% + Centella Asiatica, Lembapkan dan Cerahkan Wajah

    Info Buat Kamu, Ini Lho 7 Kandungan Skincare untuk Memperbaiki Skin Barrier

    Info Buat Kamu, Ini Lho 7 Kandungan Skincare untuk Memperbaiki Skin Barrier

    5 Rekomendasi Handphone dengan Refresh Rate 120 Hz, Pergerakan Layar Lebih Mulus

    5 Rekomendasi Handphone dengan Refresh Rate 120 Hz, Pergerakan Layar Lebih Mulus

    Review KONKA Electric Oven KAO-1202E(S), Solusi Praktis dan Stylish Panggang Menu di Dapur Mungil

    Review KONKA Electric Oven KAO-1202E(S), Solusi Praktis dan Stylish Panggang Menu di Dapur Mungil

    • Berita Terkait :#Drakor Terbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan