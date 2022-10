15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Adaptasi Webtoon, Ada Drakor Populer Golden Spoon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon (2022) yang kini sedang tayang.

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk drakor Golden Spoon biasanya dicari penggemar.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi webtoon seperti drakor Golden Spoon punya cerita yang menarik.

Cerita dari drama Korea terbaru adaptasi webtoon juga tak kalah mirip.

Hal ini karena para kru drama atau film tak ingin menghilangkan daya tarik dari drama Korea terbaru adaptasi webtoon, termasuk pada serial Lee Seung Gi.

Lantas, ada apa saja drakor terbaru 2022 yang mengadaptasi komik webtoon? Berikut daftarnya.

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Balas Dendam, Ada Drakor Song Joong Ki

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Recipe for Farewell, Drakor Han Suk Kyu

1. The Law Cafe dibintangi Lee Seung Gi.

2. Connect dibintangi Jung Hae In.

3. Island dibintangi Kim Nam Gil dan Lee Da Hee.

4. Again My Life dibintangi Lee Joon Gi dan Kim Ji Eun.

5. The Golden Spoon dibintangi Yook Sung Jae BTOB.

6. Tomorrow dibintangi Ro Woon, Kim Hee Seon, Yun Ji On, dan Kim Hee Seok.

7. A Business Proposal dibintangi Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop, dan Seol In Ah.

8. All of Us Are Dead dibintangi Park Ji Hu dan Park Solomon.

Baca juga: 14 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Three Bold Siblings Melesat 20 Persen

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Banyak Drakor Hit