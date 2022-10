Lesti Kejora Aktif Lagi di Media Sosial, Kumpul Bareng Aurel dan Dinda Hauw

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Setelah kasus KDRT Rizky Billar selesai, Lesti Kejora terlihat mulai aktif lagi di media sosial dan kumpul bareng dengan rekan-rekannya, seperti Aurel Hermansyah, Kesha Ratuliu, Syifa Hadju, hingga Dinda Hauw.

Diketahui, seusai laporkan Rizky Billar atas dugaan KDRT, Lesti Kejora sempat menghilang dari media sosial, terutama di Instagram.

Terakhir Lesti Kejora aktif di media sosial sebelum kasus KDRT Rizky Billar mencuat, yakni pada 25 September 2022, ketika ia membagikan foto saat mengikuti fashion show koleksi busana muslim Zaskia Sungkar.

Namun kini, Lesti Kejora terlihat mulai aktif di media sosial dan kumpul bersama rekan-rekannya, Aurel Hermansyah, Kesha Ratuliu, Syifa Hadju, hingga Dinda Hauw.

Baru-baru ini, Lesti Kejora membagikan unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Senin (24/10/2022).

Terlihat Lesti Kejora berkumpul bersama rekan-rekan sesama artis lainnya, seperti Aurel Hermansyah, Kesha Ratuliu, Syifa Hadju, hingga Dinda Hauw.

"MasyaAllah," tulis dalam keterangan.

Ditelusuri, mereka ternyata berfoto bersama setelah mengadakan arisan di sebuah restoran.

Melansir unggahan Story Dinda Hauw, @dindahw, tampak kedelapan selebriti ini berkumpul bersama.

Dalam video Dinda, tampak Lesti terlihat ikut berbaur mengobrol bersama teman-temannya.

Tapi terlihat sesekali Lesti sibuk bermain dengan ponselnya.

Kembali Nyanyi di Panggung

Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora juga sudah kembali bernyanyi di panggung.

Lesti bernyanyi bersama putra pertama Ruben Onsu dalam konser tunggal Betrand Peto bertajuk IT'S MY FIRST, Sabtu (22/10/2022).