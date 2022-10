11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tema Politik, Ada Drakor Trolley (2022)

Cuplikan dari drakor terbaru Trolley (2022). Simak berikut ini, rekomendasi drama Korea terbaru bertema politik, ada drakor terbaru berjudul Trolley (2022) yang diperankan aktor Park Hee Soon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini, rekomendasi drama Korea terbaru bertema politik, ada drakor terbaru berjudul Trolley (2022) yang diperankan oleh aktor Park Hee Soon.

Diketahui Park Hee Son memerankan drakor terbarunya berjudul Trolley.

Rencananya Trolley akan tayang pada Desember 2022 mendatang di kanal SBS.

Total episodenya ada 16 episode dan tayang tiap Senin dan Selasa.

Drama ini digarap langsung oleh Kim Moon Kyo.

Kim Moon Kyo juga menggarap drama Lovers of the Red Sky.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Ryu Bo Ri.

Ryu Bo Ri juga menggarap naskah drama Do You Like Brahms?.

Selain drakor terbaru Trolley, berikut drama Korea terbaru tentang politik:

1. Six Flying Dragons (2015).

2. The K2 (2016)

3. Innocent Defendant (2017).

