13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Melonjak Tinggi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Oktober 2022 termasuk drakor populer Bad Prosecutor.

Perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022 termasuk drakor Bad Prosecutor mengalami fluktuasi.

Bahkan rating drama Korea terbaru Oktober 2022 khusus drakor Bad Prosecutor menjadi yang paling tinggi.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Soompi.com pada Jumat (28/10/2022).

1. Bad Prosecutor (2022)

Drama Korea Bad Prosecutor terus mendominasi drama di Rabu-Kamis, ratingnya mencapai peringkat tinggi di penayangan 27 Oktober 2022.

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Populer dan Ratingnya Tinggi Oktober 2022

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor Episode 7, D.O EXO Diancam

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru Bad Prosecutor mencetak rating nasional rata-rata 5,6 persen untuk episode 8.

Ini menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk acara tersebut.

Sementara episode 7 rating Bad Prosecutor mencapai peringkat nasional rata-rata 5,0 persen.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You kembali naik ke peringkat nasional rata-rata 3,6 persen untuk episode 4.

Ini menandai kenaikkan rating May I Help You di episode 3 yakni 3,0 persen.

3. Love In Contract (2022)

Drakor Love in Contract sedikit naik dengan mencetak rata-rata 2,8 persen di episode 12.

Baca juga: Drama Korea Love In Contract Episode 12, Identitas Sang-Eun Terbongkar

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Cerita Konglomerat, Song Joong Ki Tewas Dijebak