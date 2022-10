Profil Song Hye Kyo, Pemain Drama Korea Terbaru The Glory Tayang Desember 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bakal membintangi drama Korea terbaru The Glory, profil Song Hye Kyo hingga kini masih terus menjadi incaran para penggemarnya.

Apalagi melalui profil Song Hye Kyo bisa menguak perjalanan hidup dan kariernya selama berkarya di dunia hiburan Negeri Ginseng.

Berdasarkan profil Song Hye Kyo, dia merupakan seorang aktris Korea Selatan.

Dia lahir di Deagu pada 22 November 1981. Namun karena sering sakit-sakitan ketika masih kecil, orang tuanya baru mendaftarkan kelahirannya ke negera pada 26 Februari 1982.

Song Hye Kyo diketahui pernah mengenyam pendidikan di SMP khusus perempuan di Sook Myuk lalu dilanjutkan ke SMA wanita Eun Kwang.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor May I Help You Naik

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Politik, Ada Drakor Park Hee Soon

Saat akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah, perempuan 40 tahun itu memilih jurusan seni di Universitas Sejong.

Song Hye Kyo menggemari olahraga ice skating.

Soal kariernya, Song Hye Kyo lebih dulu terjun ke dunia modelling sebelum menjadi seorang aktris.

Dia mengikuti sebuah ajang pemilihan model bernama SunKyung Smart Model Contest, pada tahun 1996.

Song Hye Kyo kemudian terpilih dan menjadi model seragam sekolah.

Tak lama, dia mendapatkan tawaran pekerjaan lain, yakni di dunia seni peran.

Meski hanya berperan sebagai figura, karier Song Hye Kyo ternyata berjaya.

Dia bahkan berhasil membawa pulang penghargaan Best New Actress in Sitcom setelah bermain di Soonpong Clinic, Hoh Am I?

Setelahnya, Song Hye Kyo debut sebagai pemeran utama melalui drama Autum in My Heart yang tayang pada 2000 silam.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Melonjak Tinggi

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Love In Contract Lesu