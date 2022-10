Bupati Dewi Handajani Berharap Melalui Lampung Fair 2022, Tanggamus Kian Terkenal

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Bupati Tanggamus Dewi Handajani menghadiri pembukaan Lampung Fair 2022.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani menghadiri pembukaan Lampung Fair 2022 ini di pusat kebudayaan dan olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani menghadiri pembukaan Lampung Fair 2022 didampingi Wakil Bupati Tanggamus AM. Syafi'i.

Juga Forkopimda Tanggamus, Para Asisten,dan Ketua TP.PKK Sri Nilawati Syafi'i.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka acara Lampung Fair 2022, Sabtu (29/10/2022). Pembukaan secara simbolis dengan pemukulan alat musik Cetik.

Untuk gelaran Lampung Fair pada tahun ini mengambil tema “Lampung as The Gateaway to The Sumatra Business World”.

Baca juga: Dua Pria Pembobol ATM Tertangkap di Lampung Selatan Berasal dari Tanggamus

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembuang Bayi di Aliran Sungai Tanggamus Lampung

Lampung Fair 2022 kali ini akan berlangsung dari tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.

Bupati Tanggamus Dwi Handajani mengatakan, melalui acara tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait Kabupaten Tanggamus.

Selain itu di anjungan Kabupaten Tanggamus juga terdapat promosi yang dilakukan Pemkab Tanggamus terhadap potensi-potensi yang ada.

Potensi baik dalam komoditi maupun dalam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus itu sendiri.

"Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya ajang Lampung Fair ini maka akan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan berminat dengan komoditi dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus," kata Bupati Tanggamus.

Dengan begitu dapat menjadikan Kabupaten Tanggamus lebih maju lagi ke depannya.

Bupati Tanggamus juga mengatakan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga sempat berkunjung ke anjungan Kabupaten Tanggamus.

Gubernur Lampung mengunjungi Anjungan Kabupaten Tanggamus untuk melihat serta diperkenalkan dengan komoditi dan program-program yang bisa disinergikan dengan Provinsi Lampung.