Hasil Chelsea vs Brighton, Pelatih Roberto De Zerbi Sebut 2 Pemain The Blues 'Mati Kutu'

Hasil Chelsea vs Brighton, Pelatih Roberto De Zerbi Sebut 2 Pemain The Blues Dibuatnya 'Mati Kutu'

Tribunlampung.co.id,- Hasil Chelsea vs Brighton, pelatih The Seagulls Roberto De Zerbi mengungkapkan dua pemain The Blues yang dibuatnya 'mati kutu'

Hasil Chelsea vs Brighton di pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023 berakhir tragis buat ana-anak asuhan Graham Potter

Pada Chelsea vs Brighton di Stadion American Express (Amex) Stadium, Sabtu (29/10/2022) malam WIB, berakhir buat kemenangan The Seagulls julukan Brighton dengan skor 4-1.

Empat gol Brighton masing-masing tercatat atas nama Leandro Trossard (5') dan sontekan Leandro Trossard (90+2'),

Dan dua gol bunuh diri pemain Chelsea Ruben Loftus-Cheek (14') dan Trevoh Chalobah (42').

Sedangkan gol semata wayang Chelsea dicetak melalui tandukan Kai Havertz pada menit ke-48.

Pelatih Brighton Roberto De Zerbi memuji penampilan skuadnya yang berhasil membungkam Chelsea dengan skor 4-1 sekaligus menjadi kemenagan perdananya bersama skuad Brighton.

Diketahui Roberto Di Zerbi ditunjuk menjadi pelatih Brighton menggantikan Graham Potter yang menjadi pelatih Chelsea bulan lalu.

Roberto Di Zerbi mengungkapkan salahsatu kesuksesnnya di laga tersebut karena secara khusus berhasil mengunci dua pemain Chelsea Trevoh Chalobah dan Marc Cucurella.

Sepanjang pertandingan, Brighton banyak menguasai bola di sisi sayap dengan Pervis Estupinan dan Kaoru Mitoma yang terlibat dalam dua gol menyerbu ke kiri dan Solly March menyebabkan masalah di kanan.

Strategi Potter yang menempatkan Christian Pulisic dan Raheem Sterling di bek sayap, membuat De Zerbi leluasa mematikan pergerakan Trevoh Chalobah dan Marc Cucurella

Performa Chalobah di laga ini bisa dikatakan sebagai salah satu performa terburuknya bersama Chelsea sejauh ini.

Ia kerap dibuat kesulitan oleh kecepatan para penyerang Brighton. Ia juga kerap telat kembali saat Brighton melakukan serangan balik.

Ia juga membuat intersep yang buruk sehingga Chelsea bobol untuk kali ketiga di babak pertama.