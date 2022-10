8 Drama Korea Terbaru Terbaik Lee Da Hee, Pemain Drakor Terbaru Island

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dikonfirmasi akan tampil di drama Korea terbaru berjudul Island, rekomendasi drakor terbaru terbaik yang diperankan Lee Da Hee tak luput dari sorotan publik.

Hal ini karena melalui drama Korea terbaru terbaik yang diperankan Lee Da Hee, penonton bisa melihat kepiawaiannya dalam berakting, termasuk di drakor terbaru Island.

Debut di dunia akting sejak 2003, pemirsa akan mendapatkan berbagai rekomendasi drakor terbaru terbaik yang diperankan Lee Da Hee, termasuk drama Korea terbaru berjudul Island.

Terlebih, beberapa di antaranya berhasil menaikkan pamor Lee Da Hee dalam berkarya sebagai seorang artis peran.

Lalu apa saja, rekomendasi serial yang pernah dibintangi oleh dara 37 tahun ini?

Sambil menunggu penayangan perdana dari tayangan drama Korea terbaru Island, Berikut daftar judul drakor terbaik Lee Da Hee.

1. Welcome Rain to My Life (2012)

2. I Can Hear Your Voice (2013)

3. Secret Love (2013)

4. Big Man (2014)

5. Mrs Cop (2015)

6. The Beauty Inside (2018)

7. Search: WWW (2019)

8. Icy Cold Romance (2022)