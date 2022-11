Pemain Chelsea Kalidou Koulibaly Akhirnya Balik ke Lapangan Usai Cedera

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea Kalidou Koulibaly kembali berlatih usai dirinya mengalami cedera saat Chelsea melawan RB Salzburg pada Kamis (20/10/2022).

Diketahui pemain Chelsea Kalidou Koulibaly mengalami cedera lutut.

Akibatnya, pemain Chelsea Kalidou Koulibaly harus beristirahat selama dua pekan karena cedera.

Perasaan senangnya itu Koulibaly curahkan di laman instagram pribadinya.

Terlihat ia sedang berada di rumput hijau dengan gaya freestyle.

"Good to be back on the pitch (senangnya kembali ke lapangan)," tulis Koulibaly pada Selasa (01/11/2022).

Selain itu pelatih Chelsea Graham Potter juga mengonfirmasi kepulangan bek nya itu.

"Dia berlatih hari ini dan baik-baik saja," kata Potter seperti dikutip pada laman resmi Chelsea FC.

"Asalkan tidak ada reaksi, dia tersedia dan akan masuk skuad besok," tukasnya.

Kendati demikian, kiper Kepa Arrizabalaga harus absen pada laga Chelsea vs Dinamo Zagreb pada Rabu (02/11/2022) malam nanti.

"Kepa tidak akan tersedia dalam pertandingan," kata Potter.

"Dia memiliki sedikit masalah dengan plantar fascia (bagian dari kaki yang menghubungkan tulang tumit ke jari-jari kaki)," ujar Potter.

Selain Kepa adapula Reece James, Wesley Fofana dan N'Golo Kante yang dipastikan akan absen panjang akibat cedera.

Minta izin ke John Terry

