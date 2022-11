Boy William Aminkan Perjodohan dengan Ayu Ting Ting

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Publik saat ini tengah ramai menjodohkan pedangdut Ayu Ting Ting dengan Boy William.

Perjodohan itu terjadi setelah Ayu Ting Ting dan Boy William membuat konten YouTube usai empat tahun tak tegur sapa.

Boy William pun memberikan tanggapan atas ramainya publik menjodohkannya dengan Ayu Ting Ting.

“Semua kan kalau Tuhan berkehendak,” ujarnya di YouTube BW, Rabu (2/11/2022).

Pria berusia 31 tahun ini menyerahkan semuanya kepada Tuhan, termasuk urusan jodohnya yang dikaitkan dengan Ayu Ting Ting.

Hal itu diungkapkan Boy William saat tengah berbincang santai dengan Airyn Tanu.

Dalam video itu, Airy Tanu mengatakan bahwa ia menonton konten video Boy William bersama Ayu Ting Ting.

Airyn Tanu mengaku tak pernah tahu jika Boy William bermusuhan dengan Ayu Ting Ting.

“Gua baru nonton lo sama Ayu. Gua nggak pernah tau lo ribut sama dia,” ujar Airyn Tanu dikutip Kamis (3/11/2022).

Boy William mengatakan, dirinya memang tak pernah mengumbar hal itu ke publik.

Menurutnya, masalah pribadi tak perlu harus orang lain tahu, sehingga dirinya memilih untuk diam.

“Justru 4 tahun kita ribut, kita nggak pernah umbar-umbar kemana-kemana. You know me, kalau ada masalah sama orang sama siapa pun, I’m very quiet," jelas dia.

“Maksudnya gua nggak mau terlalu digede-gedein karena bagi gua ini masalah gua sama dia. Dan orang lain nggak usah tahu,” imbuhnya.

Airyn Tanu merasa kagum Boy William bisa menutupi hal itu hingga empat tahun lamanya.

