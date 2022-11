Tiga Titik Tanggul Jebol Desa Sindang Garut, Way Lima, Pesawaran Lampung segera Diperbaiki

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Tanggul sungai Way Bulok dan Way Mada di Dusun Rawa Kijing, Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Pesawaran Lampung jebol.

Ada tiga titik tanggul sungai Way Bulok dan Way Mada di Dusun Rawa Kijing, Desa Sindang Garut, Way Lima, Pesawaran Lampung yang jebol.

Jebolnya tiga titik pada tanggul Desa Sindang Garut, Way Lima, Pesawaran Lampung itu akibat tingginya volume air sungai Way Mada dan Way Bulok.

Kepala Desa Sindang Garut Kasiyo mengatakan terdapat titik tanggul jebol yang terdapat di tiga lokasi.

Titik pertama ia katakan ada pada aliran sungai Way Bulok di sebelah kiri.

Lalu yang kedua ada pada aliran sungai Way Mada, dengan titik terparah ada di sebelah atas.

Lalu titik ketiga ada di tanggul paling bawah sebelah kiri Way Bulok.

"Dan itu tiga titik yang terparah, adapun untuk titik yang sudah mengkhawatirkan juga ada empat titik" ujar Kasiyo.

Ia tambahkan, jika ditotalkan dari titik terparah dan titik baru berjumlah tujuh titik.

Ada pintu air atau klep juga ada yang harus diperbaiki dengan jumlah 7 tempat.

"Bila pintu air untuk outletnya itu jalan, maka air pembuangan akan lancar, pada saat itu pintu air mengalami kerusakan sehingga air tidak lancar" ucap Kasiyo.

Kasiyo menuturkan jika penyebab tanggulnya jebol adalah akibat dari debit air yang tinggi dari sungai Way Mada dan Way Bulok.

Sehingga deras air tersebut menjadi tak tertampung lagi dan membuat tanggul pengatur debit air menjadi jebol.

"Sehingga air yang deras tersebut kemudian mengalir di permukaan yang rendah sehingga membuat aliran baru dari deras air dari Sungai Way Mada dan Way Bulok" kata Kasiyo.