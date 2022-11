14 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, One Dollar Lawyer Mantap di Puncak

Ilustrasi. Simak rating drama Korea terbaru One Dollar Lawyer dan drakor lainnya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru One Dollar Lawyer mantap di puncak setelah sempat tak tayang di Jumat ketiga berturut-turut.

Drama Korea terbaru One Dollar Lawyer tetap bertahan di posisi puncak menuju akhir episode.

Drama Korea terbaru Three Bold Siblings juga stabil di episode terbarunya, yang hanya turun 0,1 persen dari episode sebelumnya.

Sementara The Golden Spoon, The Queen’s Umbrella, dan The Empire mengalami penurunan rating di episode terbaru.

Sedangkan drakor Blind menutup episode terakhir dengan rating tinggi.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea dan Soompi.com pada Minggu (6/11/2022).

1. One Dollar Lawyer (2022)

Drama hit yang dibintangi oleh Namgoong Min kembali mengudara setelah mengambil libur Jumat ketiga berturut-turut.

One Dollar Lawyer kembali tayang dengan mencetak rating nasional rata-rata 13,6 persen untuk episode 11.

Drama populer ini mencetak rating nasional rata-rata 13,7 persen di episode 10, berhasil menjadi miniseri yang paling banyak ditonton sepanjang minggu.

2. Three Bold Siblings (2022)

Pada episode 13, rating Three Bold Siblings stabil seperti minggu lalu meski hanya turun sedikit di angka 18,7 persen.

Rating Three Bold Siblings kembali naik di episode 12, dengan mencetak rata-rata nasional 18,8 persen.

Three Bold Siblings” KBS 2TV tetap menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu dengan rating nasional rata-rata 16,7 persen untuk episode 11.