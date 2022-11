Lolly Bantah Olla Ramlan, Tegas Tak Tembak Sean Duluan, 'Ya Aku Shock Dong'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Putri Nikita Mirzani membantah soal pernyataan Olla Ramlan yang menyebut jika Lolly duluan yang menyatakan cinta alias menembak terhadap putranya, Sean Mikael.

Beberapa waktu lalu, Olla Ramlan mengatakan, jika Lolly yang menembak Sean Mikael terlebih dahulu, tetapi hal itu dibantah langsung oleh putri Nikita Mirzani.

Olla Ramlan mengatakan, Lolly yang menyatakan perasaannya duluan alias menembak Sean Mikael, lantas putri Nikita Mirzani itu membantah hal tersebut.

Diketahui, Lolly memang sedang menjalin hubungan dengan Sean Mikael.

Hubungan keduanya pun sudah diketahui oleh Nikita Mirzani dan Olla Ramlan.

Nikita Mirzani sudah merestui Sean Mikael menjalin hubungan dengan Lolly.

Nikita pun sudah memanggil Sean sebagai calon menantunya.

Sedangkan, Olla Ramlan memberikan pernyataan bahwa Lolly yang menembak Sean Mikael pertama kali.

Mendengar hal tersebut, Lolly pun langsung membantahnya.

"Aku tuh kenapa bisa pacaran sama Sean, karena yang nyatain perasaan duluan itu aku sebenernya, jadi tuh aku bilang ke dia."

"I like you, aku cuma bilang gitu, tapi aku tuh aku gak nembak dia ya, aku gak nembak dia guys, aku cuma bilang i like you," kata Lolly seperti dikutip pada laman @rumpi_gosip, Sabtu (06/11/2022).

Lanjutnya, Sean Mikael pun juga membalas perasaan Lolly.

"Ya aku shock dong dia suka sama aku balik, keesokan harinya dia ngajakin aku main basket sama temen-temennya terus aku tanya 'kamu mau nembak aku ya' terus dia bilang 'mungkin'," sambungnya.

"Terus dia bilang 'kamu mau gak jadi pacar aku?', gitu," lanjutnya.