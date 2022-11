Foto ilustrasi Ok Ja Yeon. Berikut profil Ok Ja Yeon, bintang drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella tayang di Netflix.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Ok Ja Yeon yang membintangi drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella.

Melalui profil Ok Ja Yeon pemain drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella, para penonton dapat mengenal sosoknya lebih dalam, terutama bagi penggemar baru.

Berdasarkan profil Ok Ja Yeon, dia merupakan seorang aktris asal Negeri Ginseng.

Dia lahir di Suncheon pada 19 Desember 1988 dan kini berusia 34 tahun.

Ok Ja Yeon memiliki zodiak Sagittarius.

Perempuan yang punya tinggi badan sekitar 170 cm ini ternyata sudah lama tertarik di dunia seni peran.

Bahkan dia sampai bergabung dengan klub teater, meski saat itu belum berkeinginan menjadi seorang aktris.

Di masa mudanya, Ok Ja Yeon hanya ingin menjadi seorang pengacara.

Namun rencananya berubah sejak dia menonton drama Snow in March ketika kuliah.

Sejak saat itulah, Ok Ja Yeon mulai bersungguh-sungguh mengejar keinginannya berkarier di industri hiburan.

Dia memulainya dengan menjadi pemain teater pada 2012 kemudian melebarkan sayap ke dunia perfilman pada 2016 melalui film The Age of Shadows yang tayang pada tahun 2016.

Hanya saja saat itu, peran yang didapatkannya masih kecil dan cuma pelengkap.

Namun lulusan Universitas Nasional Seoul ini pantang menyerah.

Ok Ja Yeon kemudian mulai dikenal publik setelah membintangi drakor terbaru Mine pada 2021 lalu.