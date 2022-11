Sinopsis Drama Korea Terbaru This Relationship Is Force Majeure, Drakor Anyar Rowoon SF9

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru This Relationship Is Force Majeure (2022) yang diperankan oleh Rowoon SF9.

Pada drama ini juga menampilkan aktris cantik Jo Bo Ah.

Rencananya drama ini akan tayang pada 2023 mendatang.

Mengusung genre hukum dan romantis, drakornya digarap langsung oleh sutradara Nam Ki Hoon.

Nam Ki Hoon sebelumnya juga menggarap drama Kiss Sixth Sense, Oh My Baby , Leverage, Tunnel dan My Unfortunate Boyfriend.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis langsung oleh Noh Ji Sul.

Noh Ji Sul juga menulis beberapa drama sebelumnya yaitu 100 Days My Prince, My Lovely Girl, Can We Love? serta drama lainnya.

Sinopsis drama korea terbaru This Romance Is a Force Majeure

Melansir dari Soompi, Aktor Ha Joon mungkin akan membintangi drama baru JTBC.

Pada 8 November, agensi Ha Joon, ACE FACTORY membagikan bahwa aktor tersebut menerima tawaran untuk membintangi "This Romance Is a Force Majeure" (terjemahan literal) dan secara positif meninjau tawaran tersebut.

Drama JTBC mendatang “This Romance Is a Force Majeure” adalah sebuah roman fantasi yang akan menceritakan kisah cinta seorang wanita yang memperoleh buku terlarang yang disegel 300 tahun yang lalu dan seorang pria yang menjadi korban dari buku terlarang tersebut.

