Sinopsis Drama Korea Terbaru Revenge of Others, Kisahkan Aksi Balas Dendam

Ilustrasi. Simak sinopsis drama Korea terbaru Revenge of Others (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru Revenge of Others yang baru tayang pada 9 November 2022.

Banyak penggemar mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru Revenge of Others.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Revenge of Others, drakor tersebut mengusung genre thriller.

Menampilkan Park Solomon, Shin Ye Eun dan Seo Ji Hoon, drakor tersebut tayang di Disney+ Hotstar.

Drakor ini telah tayang semalam dengan menyajikan 2 episode langsung.

Sinopsis Revenge of Others (2022)

Revenge of Others atau Third Person Revenge mengusung genre thriller tentang balas dendam anak remaja.

Drakor ini berkisah tentang Ok Chan Mi (Shin Ye Eun) yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian saudara kembarnnya.

Ok Chan Mi berusia 19 tahun yang dulunya adalah seorang atlet penembak untuk tim sekolah menengahnya.

Suatu hari, Ok Chan Mi dihadapkan dengan kenyataan pahit akibat kematian saudara kembarnya yang mendadak dan misterius.

Demi mengungkapkan kebenaran itu, Ok Chan Mi pindah ke sekolah kakaknya untuk menggali informasi lebih dalam.

Sayangnya, semakin dalam ia mencari informasi di balik kasus kematian kakaknya, ia justru semakin terjerat dengan kejadian misterius.

Bahkan, dirinya merasa di sisa hidupnya hanya ingin membalas dendam dibanding mengejar mimpinya.

Kemudian, ia bertemu dengan Ji Su Heon (Lomon), yang berusaha membalas dendam kepada siswa-siswa yang diintimidasi.

