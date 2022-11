2 Tahun Menjanda, BCL: Tidak Akan Ada yang Bisa Gantikan Ashraf Sinclair

Tribunlampung.co.id - Bunga Citra Lestari atau dikenal BCL masih betah sendiri sejak ditinggal selamanya Ashraf Sinclair.

Kepergian suaminya Ashraf Sinclair sudah berlalu 2 tahun, namun BCL masih berstatus single mom hingga saat ini.

Kerap digosipkan dengan beberapa nama pria, Bunga Citra Lestari mengaku mereka hanya sebatas teman.

BCL pun punya jawaban sendiri saat ditanya apakah sudah membuka hati untuk calon pendamping baru atau suami.

Menurut Bunga Citra Lestari, hal itu tergantung dengan cara seseorang mendekatinya.

Pengakuan tersebut diungkap BCL saat konferensi pers Blossom Intimate Concert, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Mengutip kanal YouTube Budiey Channel, BCL tegaskan tidak mencari pengganti Asraf.

"Kalau membuka hati atau tidak, mungkin tergantung bagaimana approach dari orang yang datang ke akunya sendiri."

"You came as a friend, maybe we talk, kita nyaman, and than oh we connected," ungkap BCL, Kamis (10/11/2022).

Meski begitu, BCL mengaku jika proses tersebut tidak akan pernah sama dengan sebelum dirinya menikahi Asraf.

Lebih lanjut, BCL mengaku tidak mencari pengganti sosok Asraf dalam hidupnya.

"Tapi it's not gonna be the same, tidak akan pernah sama,"

"Aku juga tidak mencari replacement, tidak akan ada yang bisa menggantikan," tegas BCL.

Ibu satu anak ini mengaku tidak menutup diri untuk berteman dengan siapapun.