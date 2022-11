Anak Ferdy Sambo Sebut Ayahnya Bucin kepada Putri Candrawathi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Anak Ferdy Sambo, Trisha Eungelica mengaku jika ayahnya bucin pada ibunya, Putri Candrawathi.

Trisha Eungelica mengungkap, jika ayahnya Ferdy Sambo lebih bucin bila dibandingkan ibunya Putri Candrawathi.

Baru-baru ini, Trisha Eungelica memposting foto bersama Ferdy Sambo dan juga aktif membalas pertanyaan netizen tentang ayah dan ibunya yang kini tersangkut kasus pembunuhan Brigadir J.

Anak sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang biasa dipanggil Trisha Eungelica itu mulai muncul ke publik dan aktif di media sosial membicarakan soal ayah dan ibunya.

Melalui akun TikTok, Trisha menjawab pertanyaan netizen tentang siapa yang lebih bucin antara Ferdy Sambo atau Putri Candrawathi.

Keluarga Ferdy Sambo pun kini menjadi sorotan setelah si sulung tampak aktif di media sosial Instagram dan TikTok.

Trisha putri sulung Ferdy Sambo itu mengunggah potret terbaru di Instagram pribadinya, Rabu (9/11/2022).

Dalam postingan terbarunya, Trisha terlihat mengunggah momen bareng sang ayah.

Namun dalam unggahannya, Trisha hanya menunjukkan mata sang ayah yang tampak sayu.

Melengkapi unggahannya, Trisha pun menuliskan caption singkat terkait sosok Ferdy Sambo.

Menurut gadis berkacamata itu, Sambo adalah pahlawan untuknya.

"221108 - my hero, forever and always," tulis Trisha.

Tak diketahui maksud dari 221108 yang ditulis Trisha dalam postingan tersebut.

Namun diduga, angka tersebut merupakan waktu dimana foto tersebut diambil yakni 8 November 2022.