Suzuki Mobil Kumpulkan Ratusan Wirausahawan di Lampung, Kenalkan Mobil Anyar

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Persada Lampung Raya alias Suzuki Mobil menggelar pertemuan dengan ratusan wirausahawan yang ada di Lampung.

Acara yang diadakan Suzuki Mobil itu bertajuk gathering tersebut mengambil tema 'Kabar Wirausahawan, Mobil Muatan Besar Usaha Lancar'.

Adapun gathering yang digelar Suzuki Mobil tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Sabtu (12/11/2022) malam.

Branch Manager PT Lampung Persada Raya atau Suzuki Mobil, Desva Maria mengatakan, gelaran gathering ini dihadiri ratusan wirausahawan yang ada di Lampung.

Satu di antara tujuan gathering itu digelar yakni dalam rangka meningkatkan keakraban dengan para konsumen.

"Kami juga menggelar acara ini untuk menumbuhkan kebersamaan antara keluarga besar Suzuki Mobil Lampung," kata Desva Maria saat ditemui Tribun Lampung di Swiss-Belhotel, Sabtu (12/11/2022).

Ia mengatakan, Suzuki Mobil banyak berterima kasih kepada para konsumen dan calon konsumen, yang telah hadir di acara gathering tersebut.

"Kami banyak menggelar program luar biasa dan produk terbaik," kata Desva.

Ia mengatakan, pertemuan dengan wirausahawan sekaligus untuk memperkenalkan mobil usaha teranyar.

"Mobil Suzuki kami kenalkan dalam pertemuan ini dengan konsumen yakni New Carry Pick Up Rajanya Pick up Di Indonesia," kata Desva.

"Malam istimewa ini ada beberapa program menarik kami berikan," kata Desva.

Ia mengatakan, PT Lampung Persada Raya memberikan potongan satu kali angsuran bagi konsumen dalam melakukan transaksi hari ini.

"Ada juga hadiah pada hari ini yakni hadiah e-Toll senilai Rp 1 Juta untuk tiga orang dengan melakukan SPK tercepat," kata Desva.

Ia menjelaskan, Suzuki juga ada banyak hadiah cabutan.