Foto ilustrasi Bae In Hyuk. Berikut profil Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Melalui profil Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella, penggemar bisa semakin mengenal sosok sang aktor lebih dalam.

Berdasarkan profil Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella, dia merupakan aktor kenamaan asal Negeri Ginseng.

Dia lahir pada 4 April 1998 dan kini berusia 24 tahun.

Bae In Hyuk memiliki tinggi badan sekitar 178 cm.

Sejak kecil, Bae In Hyuk sudah tertarik pada dunia seni lalu berkeinginan menjadi seorang aktor terkenal.

Baca juga: 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kerajaan Terbaik, Ada Drakor Under The Queens Umbrella

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, The First Responders Menjanjikan Awal Tayang

Ketertarikan itu kemudian didukung dengan pendidikan di bidang kesenian, yakni di Departemen Teater dan Akting, Seoul Institute of Arts.

Beruntung keinginannya menjadi kenyataan. Dia pun sukses terjun ke dunia akting dan kini berada di bawah naungan agensi Fides Spatium.

Bae In Hyuk memulai kariernya di dunia seni peran melalui film web pendek Love Buzz yang tayang pada 2019 lalu.

Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk muncul di serial televisi Was It Love? dan The Spies Who Loved Me.

Meski hanya peran kecil, ia diketahui beradu akting dengan aktor senior, seperti Yoo In Na, Eric Mun, Song Ji Hyo, dan Lim Ju Hwan.

Bae In Hyuk mulai disorot setelah dia tampil dalam drakor terbaru My Roommate is A Gumiho.

Pasca serial tersebut, ia didapuk sebagai pemeran utama melalui drakor At A Distance, Spring is Green pada 2021.

Namun dia belum begitu dikenal luas dan serialnya pun hanya mencapai kesuksesan rata-rata.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Episode Akhir The Golden Spoon Memuaskan

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor One Dollar Lawyer Berakhir Bahagia