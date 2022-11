Dituding Hamil, BCL Pamer Kondisi Perut, 'Semua karena Angle Foto'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ramai dituding sedang hamil lantaran beredar foto perut terlihat membuncit, Bunga Citra Lestari alias BCL, membantah dan memberi bukti kondisi perutnya saat ini.

Diketahui, beberapa pekan terakhir ramai diperbincangkan Bunga Citra Lestari alias BCL hamil setelah foto perut buncit viral di media sosial.

Bahkan, isu Bunga Citra Lestari alias BCL hamil tersebut sampai menyeret nama Ariel NOAH.

Setelah lama diam, BCL muncul dan mengklarifikasi isu hamil tersebut.

BCL mengunggah foto pamer perut setelah dituding dirinya tengah hamil.

Walau sempat dituding hamil, BCL kini memamerkan perut langsingnya.

Baca juga: Kaesang Diledek Bobby Saat Kopernya Dibawa Batik Air ke Medan, Cobaan Nikah

Baca juga: Pinkan Mambo Akhirnya Bongkar Sosok Artis G yang Kerap Transfer Uang

Sebelumnya, BCL sempat dibilang hamil oleh netizen karena perut buncitnya.

Hal tersebut pun langsung dibantah oleh BCL.

Ia mengatakan perut buncitnya itu lantaran oleh berat badannya yang bertambah.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," kata BCL beberapa waktu lalu.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," sambungnya.

Kini, ia tak ragu memamerkan video dirinya sedang berolahraga serta memamerka perutnya.

"Itu semua karena postur dan angle foto," tulis BCL di video TikToknya pada Minggu (13/11/2022).