Kondisi Perut BCL Kini Berubah Drastis Tak Lagi Buncit: Ini Semua karena Angle

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Bunga Citra Lestari (BCL) mengunggah fotonya memamerkan perut usai dirinya dituding hamil.

BCL mengunggah foto pamer perut setelah dituding dirinya tengah hamil dan dikaitkan dengan Ariel NOAH.

Walau sempat dituding hamil, BCL kini memamerkan kondisi perutnya yang sempat jadi sorotan netizen.

Sebelumnya, BCL sempat dibilang hamil oleh netizen karena perut buncitnya. Hal tersebut pun langsung dibantah oleh BCL.

Ia mengatakan perut buncitnya itu lantaran oleh berat badannya yang bertambah.

Baca juga: Denise Chariesta Akhirnya Unggah Foto Regi Datau, Postingannya Banjir Cibiran

Baca juga: Sedih Mayang Dihujat Publik, Nicky Tirta: Vanessa Angel Paling Sayang Dia

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," kata BCL beberapa waktu lalu.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," sambungnya.

Kini, ia tak ragu memamerkan video dirinya sedang berolahraga serta memamerka perutnya.

"Itu semua karena postur dan angle foto," tulis BCL di video TikToknya pada Minggu (13/11/2022).

Pada keterangan video itu pun ia menyinggung soal netizen yang belum paham soal bentuk tubuh.

"Buat yang belom pahammm," pungkas BCL.

Lantas unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen.

"Elegan sekali cara klarifikasinya," tulis netizen.

Baca juga: BCL Pamerkan Perutnya setelah Diisukan Hamil: Ini Buat yang Belum Paham

Baca juga: Aditya Zoni dan Yasmine Ow Dikaruniai Anak Pertama, Sang Bayi Langsung Digendong