Profil Hwang Min Hyun, Pemeran Drama Korea Terbaru Useless Lies Tayang 2023

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Hwang Min Hyun, bintang Korea terbaru Useless Lies (2023) bersama Kim So Hyun yang tayang 2023.

Banyak penggemar yang mencari profil Hwang Min Hyun, pemain drama Korea terbaru Useless Lies.

Berdasarkan profil Hwang Min Hyun pemain drama Korea terbaru Useless Lies, ia adalah aktris asal Korea Selatan.

Diketahui Hwang Min Hyun akan kembali memerankan dramanya setelah drakor Alchemy of Souls: Light and Shadow.

Rencananya drakor Useless Lies akan tayang pada 2023 mendatang.

Drakor ini merupakan drakor bergenre misteri dan komedi.

Useless Lies akan tayang dengan jumlah 16 episode di kanal tvN.

Aktris cantik Kim So Hyun juga akan memerankan drama ini.

Drakor ini disutradarai oleh Nam Sung Woo

Nam Sung Woo juga menyutradarai drama Love in Contract, My Roommate Is A Gumiho, Kkondae Intern,

Kill It, 100 Days My Prince, Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo.

Naskah drakor ini ditulis oleh Seo Jung Eun.

Sebelum mengetahui sinopsisnya, mari simak profil Hwang Min Hyun.

Hwang Min Hyun adalah penyanyi dan aktor Korea Selatan.

Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1995.