Profil Moon Sang Min, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queen's Umbrella

Foto ilustrasi Moon Sang Min. Profil Moon Sang Min, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queens Umbrella

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Moon Sang Min, pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella.

Lewat profil Moon Sang Min, penggemar drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella bisa semakin mengenal sosoknya lebih dalam.

Berdasarkan profil Moon Sang Min, dia adalah model sekaligus aktor ternama asal Korea Selatan.

Lahir di Korea Selatan pada 14 April 2000, kini Moon Sang Min berusia 22 tahun.

Dilihat dari tanggal lahirnya, dia berzodiak Aries.

Moon Sang Min memiliki tinggi badan sekitar 188 cm.

Ia merupakan alumnus dari Hanlim Performing Arts High School dan saat ini tengah mengemban pendidikan di jurusan Acting and Arts Department di Universitas Sungkyunkwan.

Di kampusnya, Moon Sang Min didapuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat di Universitas Sungkyungkwan.

Berkarier di dunia entertainment saat usianya muda, Moon Sang Min pernah muncul sebagai model iklan dari brand ternama, termasuk Min Bridge, Cambdridge Members, Uniqlo, dan Samsung.

Bahkan dirinya juga sempat tampil di ajang F/W Caruso Collection 2018 dan F/W Sewing Boundaries Collection 2018.

Lalu Moon Sang Min melebarkan sayapnya ke industri perfilman dengan bergabung agensi Awesome Entertainment.

Mulanya, dia debut akting melalui web drama 4 Reasons Why I Hate Chrismast (2019).

Dari sana, Moon Sang Min terus mengasah kemampuan beraktingnya lagi dengan tampil di serial The Little Prince The Beginning (2020) juga Finaly Colored (2020).

Namun namanya mulai dikenal setelah membintangi drakor terbaru My Name (2021) yang dibintangi oleh Han So Hee.