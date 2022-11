13 Rekomendasi Drakor Bae In Hyuk, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queen's Umbrella

Foto ilustrasi Bae In Hyuk. Berikut drama Korea terbaru Bae In Hyuk, pemain drakor terbaru Under The Queen's Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak deretan drakor Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Banyak yang mencari drakor Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella.

Terlebih drakor yang dibintangi Bae In Hyuk pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella ceritanya menarik.

Diceritakan dalam drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella, Bae In Hyuk sebagai putra mahkota masa Dinasti Joseon.

Tidak seperti putra mahkota pada umumnya yang unggul dalam hal akademis dan prestasi, peran yang dilakoni oleh Bae In Hyuk justru gemar membuat onar.

Bahkan Putra Mahkota yang satu ini selalu merepotkan kerajaannya.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Curtain Call Merosot

Baca juga: 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri yang Dibintangi Shin Hyun Bin

Drama Korea terbaru The Queen's of Umbrella ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB di Netflix dengan total 16 episode.

Sepanjang kariernya, Bae In Hyuk sudah membintangi banyak drakor sebelum akhirnya berperan di drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella.

Berikut drakor Bae In Hyuk lainnya:

1. Cheer Up (2022).

2. Why Her? (2022).

3. My Roommate Is a Gumiho (2021).

4. At a Distance, Spring Is Green (2021).

5. XX (2020).

Baca juga: Profil Yoon Park, Pemain Drama Korea Terbaru Please Send Me A Fan Letter

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Useless Lies, Kim So Hyun Miliki Kemampuan Khusus