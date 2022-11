Foto ilustrasi Yoo Seon Ho. Profil Yoo Seon Ho, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queen's Umbrella

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Membintangi drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella, berikut profil Yoo Seon Ho.

Lewat profil Yoo Seon Ho, penggemar bisa mengenalnya lebih dalam lagi.

Berdasarkan profil Yoo Seon Ho, dia merupakan penyanyi dan aktor Korea Selatan.

Lahir pada 28 Januari 2002, pria ini memiliki tinggi badan sekitar 180 cm.

Dalam keluarganya, Yoo Seon Ho memiliki saudara laki laki bernama Seungho.

Dirinya juga memiliki anjing peliharaan bernama Mongsil.

Yoo Seon Ho memulai kariernya di dunia hiburan melalui program survival show, Produce 101 season 2 produksi Mnet.

Saat tampil di acara tersebut, pria 20 tahun ini menjadi kontestan yang populer.

Bahkan dia berhasil menduduki peringkat 11 dari 101 peserta yang berpartisipasi dalam program tayangan tersebut.

Meskipun terkenal, perjalanan Yoo Seon Ho untuk menjadi juara harus terhenti.

Sebab, dirinya berada di peringkat 17 dan gagal menjadi anggota Wanna One.

Kendati demikian, Yoo Seon Ho ternyata masih bernasib baik.

Setelah gagal di Produce 101, dia kemudian mendapatkan tawaran untuk menjadi tamu reguler di sejumlah variety show, antara lain Special Private Life, Channel A Let's Eat Out This Saturday, dan The Cushion.

Pria yang kini menjadi artis dari agensi Cube Entertainment ini juga pernah menjadi bintang tamu acara Live Talk Show Taxi dan Problematic Men.