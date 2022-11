Daihatsu Lampung Selenggarakan DAIFEST 2022, Ada Promo Menarik dan Program Undian Nasional Daihatsu

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - Daihatsu Lampung A. Yani mengadakan kegiatan DAIFEST 2022 (Daihatsu End Year Festival), Sabtu (19/11/2022).

Kepala Cabang Daihatsu Lampung A. Yani Gusyandri mengatakan, DAIFEST 2022 adalah kegiatan yang ditujukan untuk sahabat Daihatsu.

Di DAIFEST 2022, Daihatsu Lampung A. Yani mengundang banyak sahabat Daihatsu.

Di DAIFEST 2022 ini Gusyandri menyampaikan kepada sahabat Daihatsu mengenai program menarik di Daihatsu.

Diantaranya kalau membeli mobil Daihatsu selama periode 1 November-31 Desember 2022 berhak mengikuti program undian nasional Daihatsu, yang akan diundi Januari 2023.

Hadiah yang disediakan dalam pengundian ini adalah grand prize satu unit Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS (off the road), dan 16 unit motor Honda Beat Street (off the road).

Ada juga program undian yang hanya berlaku di Daihatsu Lampung A. Yani, yakni kalau membeli mobil selama periode November-Desember 2022 berhak mengikuti program undian yang akan diundi Desember 2022.

"Hadiah yang disediakan dalam pengundian ini adalah logam mulia," kata Gusyandri.

Tak hanya itu, Daihatsu juga memberikan promo diskon spesial untuk pembelian tipe mobil Daihatsu apapun.

Promo lain adalah cashback berupa saldo AstraPay hingga Rp 2 juta untuk pembelian mobil All New Xenia, Rocky, dan Terios secara kredit melalui ACC dan DAF.

Cashback tambahan untuk trade in (tukar tambah) melalui Mobile88, subsidi DP, gratis asuransi total loss only (TLO) selama satu tahun kalau melakukan pembelian All New Xenia secara cash.

Kepala Bengkel Daihatsu Lampung A. Yani Frengky Sugianto menambahkan, ada juga gratis oli dan sparepart sampai dengan 20.000 km atau satu tahun pembelian Daihatsu Rocky secara cash maupun kredit

Selanjutnya kalau melakukan servis mobil Daihatsu khusus akan mendapatkan promo diskon 50 persen tune up dan servis rem, diskon 10 persen servis AC, beli dua liter oli Astra Shell gratis satu liter, serta lucky draw.

Khusus lucky draw hanya berlaku jika servis dilakukan di DAIFEST 2022, dan lucky draw juga diberikan jika melakukan SPK di DAIFEST 2022.

Ada juga program yang hanya berlaku di Daihatsu Lampung A. Yani, yakni program pengundian sepeda motor dan handphone, yang akan diundi Februari 2023

"Pengundian itu bisa diikuti sahabat Daihatsu melakukan transaksi dengan AstraPay saat melakukan servis dan penggantian sparepart," urai Frengky

(Tribunlampung.co.id/Jelita Kinanti)