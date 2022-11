Gisel Berderai Air Mata Lihat Video Ucapan Ultah dari Gempi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Gisella Anastasia alias Gisel tak kuasa menahan air matanya kala melihat video ucapan selamat ulang tahun alias ultah dari putrinya, Gempita atau Gempi.

Diketahui, ibunda Gempi, Gisella Anastasia alias Gisel belum lama ini merayakan ultah yang ke-32 tahun.

Mantan istri Gading Marten ini pun mendapatkan ucapan ultah dari orang-orang terdekatnya, termasuk sang anak sematawayangnya, Gempi, hingga membuat Gisella Anastasia alias Gisel menangis.

Melalui media sosial, Gisel membagikan video ucapan ulang tahun dari Gempi.

Dia mengatakan meski video tersebut termasuk lawas, ibu satu anak ini tetap menangis ketika melihatnya lagi.

"Video 2 tahun lalu yang dibuatin sama tim YouTube kita tercinta waktu ulang tahun yang sukses bikin nangis dan masih tetap bikin rembes waktu liatnya tadi pagi waktu diucapin ibun @mitamelati," tulisnya dikutip dari Instagram, Jumat (18/11/2022).

Selanjutnya, Gisel juga menambahkan bahwa Gempi merupakan sumber kebahagiaannya.

Bocah bernama panjang Gempita Nora Marten ini bahkan menjadi kekuatan bagi Gisel dalam menjalani hidupnya.

"My source of happiness. Alasan Mama untuk terus maju, menatap hari depan dengan penuh harapan dan jadi orang yang lebih baik," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, pacar Rino Soedarjo ini kemudian mengungkapkan rasa sayangnya pada sang buah hati.

Dirinya juga berterima kasih karena Gempi telah memberinya banyak pelajaran hidup.

"Cuma mau bilang that I love you so muck nak. Terima kasih ya buat semua pelajaran hidup yang kamu kasih buat mama," tandasnya lagi.

Selain mendapatkan ucapan dari Gempi, Gisel juga mendapatkan kejutan ulang tahun dari kekasih barunya, Rino Soedarjo.

Bahkan pria tersebut sampai rela mengenakan pakaian aneh demi sang pujaan hati.