Prilly Latuconsina Sindir Selebgram yang Doyan Cari Sensasi, 'Penuh Kepalsuan'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Prilly Latuconsina melontarkan sindiriannya kepada artis media sosial alias selebgram, yang menghalalkan segala cara untuk terkenal termasuk sensasi dan setting-an.

Menurut Prilly Latuconsina, di era teknologi seperti saat ini, banyak orang yang berlomba agar cepat terkenal dan jadi selebgram, satu di antaranya dengan mencari sensasi dan membuat setting-an.

Prilly Latuconsina pun menyampaikan masukkannya, agar para selebgram tersebut tidak terkenal karena sensasi atau setting-an.

Sindiran tersebut diberikan saat Prilly Latuconsina menjadi bintang tamu di YouTube WAW Entertainment, Sabtu (19/11/2022).

Prilly Latuconsina mengatakan kini era teknologi dan media sosial perkembangannya sangat cepat.

Sehingga pengguna sosial media pun berlomba-lomba mencari perhatian demi bisa terkenal.

Baca juga: Prilly Latuconsina Menangis Gagal Rayakan Ulang Tahun, Kini Perlu Penanganan Khusus

Baca juga: Prilly Latuconsina Jadi Dosen di UGM, Langsung Trending Topik di Twitter

"Era teknologi kayak sekarang, itukan pada pengen banget berlomba pengen terkenal," ucap Prilly.

Bagi Prilly, selebgram tersebut hanyalah menjual kepalsuan kepada publik.

Semua itu dilakukan demi ketenaran dan cepat mendapat atensi publik.

"Tapi saking pengen terkenalnya, akhirnya menjual sesuatu yang sebenarnya engga ada."

"Kepalsuan, cerita palsu, berita palsu, sensasi palsu, settingan seperti itu," paparnya.

"Karena mau dapet fame yang singkat gitu, yang cepet," ucap Prilly.

Namun demikian, Prilly yakin warganet sudah bisa membedakan mana terkenal lewat sensasi atau karya.

"Dan ternyata at the end of the day ya penonton tuh akan tahu kok mana yang palsu dan asli,"