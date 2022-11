Profil Shin Hyun Bin, Pemain Drama Korea Terbaru Reborn Rich Bareng Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Shin Hyun Bin pemain drama Korea terbaru Reborn Rich (2022) bersama Song Joong Ki.

Melalui profil Shin Hyun Bin pemain drama Korea terbaru Reborn Rich, penonton bisa mengenalnya lebih dalam.

Berdasarkan profil Shin Hyun Bin pemain drama Korea terbaru Reborn Rich, dia merupakan aktris ternama asal Korea Selatan.

Dia diketahui lahir pada 10 April 1986 dan saat ini tercatat berusia 36 tahun.

Dilihat dari tanggal lahirnya, dirinya berzodiak Aries dan shio Macan.

Pemilik nama asli Kwak Hyun Bin ini memiliki tinggi badan sekitar 168 cm.

Sejak kecil, Shin Hyun Bin sudah tertarik dengan dunia seni.

Bahkan dia juga begitu dekat dengan dunia seni, mengingat ayahnya berkecimpung di industri desain.

Alhasil, Shin Hyun Bin mengambil sekolah kesenian di Korea National University of Arts.

Selepas lulus, perempuan yang berteman baik dengan Kim Go Eun dan Han Hyo Joo ini mengejar impiannya untuk berkarier di dunia akting.

Shin Hyun Bin debut menjadi aktris melalui film He's On Duty (2010) lalu berlanjut membintangi drama Korea terbaru Warrior Baek Dong Soo (2011).

Tawaran akting pun terus berdatangan kepadanya, seperti menjadi pemeran di drama Queen of Mystery, Hospital Playlist, Mistress, Confidential Assignement, dan lain-lain.

Bukan hanya drama, dia juga berkesempatan untuk menjadi pemain di berbagai film box office di Korea Selatan, seperti Sunset in My Hometown, The Closet dan Beast Clawing at Straws.

Selama berkarya menjadi aktris, Shin Hyun Bin berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi, yakni New Star Award di SBS Drama Awards 2010 dan Best New Actress di BaekSang Arts Awards pada 2011.

