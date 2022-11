Grand Elty Krakatoa Adakan Pantaikustik, Libatkan Grup Band Lokal

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Grand Elty Krakatoa Lampung Selatan adakan Pantaikustik untuk menggait pengujung datang ke pantainya dan sebagai acara tahunan.

Dalam acara Pantaikustik tersebut Grand Elty Krakatoa Lampung Selatan membuat konsep gala diner untuk tamu hotel maupun tamu luar.

Grand Elty Krakatoa melibatkan grup band lokal Lampung sebagai pengisi acara dalam acara Pantaikustik.

Pantai Grand Elty Krakatoa, merupakan sebuah destinasi wisata dan resort di tepi pantai.

Lokasinya terletak di Jalan Trans Sumatera Km 4 Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan 35551.

Deputi Direktur Operasional Siti Rahmah Hasan atau akrab dipanggil Rara mengatakan dalam acara Pantaikustik ini pihaknya mengadakan All You Can Eat Buffet Dinner.

"Yang mana dalam All You Can Eat Buffet Dinner itu ada BBQ Sea Food dan penampilan dari grup band lokal Lampung sebagai pengisi acaranya," kata Rara, Jumat (25/11/2022)

Lebih lanjut, Rara mengatakan ada dua band yang akan bermain live di acara Pantaikustik yakni Voice Musik dan Batas Senja.

Lalu, kata Rara, acara Pantaikustik ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Namun, sambung Rara, pada pukul 17.00 WIB pengisi acara sudah mulai memainkan musiknya.

Tujuan dari Pantaikustik ini, kata Rara, untuk membuat agar orang-orang tahu bahwa di Grand Elty Krakatoa ini ada acara yang akan menjadi even rutin tahunan.

Selain itu, Rara menambahkan, acara Pantaikustik ini juga sebagai ajang promosi untuk acara Grand Elty Krakatoa berikutnya yakni New Year.

Rara mengatakan dalam acara Pantaikustik ini ada dua tamu.

Untuk tamu hotel, kata Rara, jika ingin mengikuti acara Pantaikustik ini akan dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu/packs