Adik Ayu Ting Ting Melahirkan Bayi Perempuan, Kakak Syifa: Nambah Lagi Nih

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Adik pedangdut Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini alias Syifa melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan, Sabtu 26 November 2022.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan di akun Ayu Ting Ting.

Dalam unggahan tersebut, Ayu Ting Ting terlihat menggendong anak Syifa.

Wajah Ayu Ting Ting tampak bahagia dengan kehadiran keponakan baru tersebut.

Tak lupa, Ayu Ting Ting memberi ucapan selamat pada sang adik dan suaminya tersebut.

Baca juga: Celine Evangelista Bikin Nyaman, Stevan Pasaribu Ingin Lebih dari Sekadar Teman

Baca juga: Reaksi Syahrini Setelah Diisukan Cerai dari Reino Barack

Tak lupa juga Ayu Ting Ting mendoakan Syifa dan suami menjadi orangtua yang baik.

"Sayangnya bunda. Nambah lagi nih, welcome to the world nak, Alhamdulillah ya Allah, selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi orang tua terbaik pokoknya amin luv u, happy for u de," tulis Ayu Ting Ting, Sabtu (26/11/2022).

Sayangnya, Ayu Ting Ting masih merahasiakan wajah baby Syifa tersebut, sehingga membuat penggemarnya jadi penasaran.

Potret maternity shoot

Segera melahirkan, Syifa adik Ayu Ting Ting bagikan potret maternity shoot bareng sang suami, Nanda Fachrizal. Sukses mencuri perhatian publik, ini potretnya!

Pasangan Syifa dan Nanda Fachrizal kini tengah berbahagia.

Keduanya tak sabar lagi menantikan kelahiran buah hati pertama mereka.

Baru-baru ini, Syifa pun menjalani maternity shoot jelang melahirkan buah hati pertamanya.

Pada pemotretan tersebut, pasangan ini mengusung beberapa konsep.

Baca juga: Adik Ayu Ting Ting Melahirkan, Wajah Baby Syifa Curi Perhatian

Baca juga: Arti Nama Anak Artis Gracia Indri dan Jeffrey Slijpen