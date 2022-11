Adik Ayu Ting Ting Melahirkan, Wajah Baby Syifa Curi Perhatian

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kabar bahagia datang dari adik pedangdut Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini alias Syifa.

Syifa baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, Sabtu 26 November 2022.

Kabar Syifa melahirkan anaknya pertamanya tersebut dibagikan Ayu Ting Ting di akun Instagramnya.

Dalam keterangannya, Ayu Ting Ting memberi ucapan selamat pada sang adik dan suaminya tersebut.

Tak lupa juga Ayu Ting Ting mendoakan Syifa dan suami menjadi orangtua yang baik.

"Sayangnya bunda. Nambah lagi nih, welcome to the world nak, Alhamdulillah ya Allah, selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi orang tua terbaik pokoknya amin luv u, happy for u de," tulis Ayu Ting Ting, Sabtu (26/11/2022).

Sayangnya, Ayu Ting Ting masih merahasiakan wajah baby Syifa tersebut, sehingga membuat penggemarnya jadi penasaran.

Potret maternity shoot

Segera melahirkan, Syifa adik Ayu Ting Ting bagikan potret maternity shoot bareng sang suami, Nanda Fachrizal. Sukses mencuri perhatian publik, ini potretnya!

Pasangan Syifa dan Nanda Fachrizal kini tengah berbahagia.

Keduanya tak sabar lagi menantikan kelahiran buah hati pertama mereka.

Baru-baru ini, Syifa pun menjalani maternity shoot jelang melahirkan buah hati pertamanya.

Pada pemotretan tersebut, pasangan ini mengusung beberapa konsep.

Rupanya, salah satu konsep pemotretan itu juga dilakukan dengan konsep etnik dimana Syifa tak mengenakan hijab.

