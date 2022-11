Adik Ayu Ting Ting Melahirkan Bayi Perempuan, Ibunda Bilqis Ucap Syukur

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ayu Ting Ting mengabarkan warta gembira soal kelahiran anak dari rahim adiknya, Assyifa Nuraini alias Syifa.

Ayu Ting Ting membagikan momen bahagia adiknya Syifa telah melahirkan anak perempuan .

Ayu Ting Ting mengucap syukur atas lahirnya anak pertama Syifa.

Akan tetapi, Ayu Ting Ting masih merahasiakan wajah Baby Syifa hingga membuat penasaran.

Kabar bahagia datang dari adik pedangdut Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini alias Syifa.

Syifa baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, Sabtu 26 November 2022.

Baca juga: Adzam Diragukan sebagai Anak Sule karena Tak Mirip, Nathalie Holscher Diminta Tes DNA

Baca juga: Happy Asmara Berharap Dipersatukan Lagi dengan Denny Caknan, Bila Berjodoh

Kabar Syifa melahirkan anaknya pertamanya tersebut dibagikan Ayu Ting Ting di akun Instagramnya.

Dalam keterangannya, Ayu Ting Ting memberi ucapan selamat pada sang adik dan suaminya tersebut.

Tak lupa juga Ayu Ting Ting mendoakan Syifa dan suami menjadi orangtua yang baik.

"Sayangnya bunda. Nambah lagi nih, welcome to the world nak, Alhamdulillah ya Allah, selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi orang tua terbaik pokoknya amin luv u, happy for u de," tulis Ayu Ting Ting, Sabtu (26/11/2022).

Sayangnya, Ayu Ting Ting masih merahasiakan wajah baby Syifa tersebut, sehingga membuat penggemarnya jadi penasaran.

Potret maternity shoot

Segera melahirkan, Syifa adik Ayu Ting Ting bagikan potret maternity shoot bareng sang suami, Nanda Fachrizal. Sukses mencuri perhatian publik.

Pasangan Syifa dan Nanda Fachrizal kini tengah berbahagia.