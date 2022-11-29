Drakor Terbaru

15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Kim So Hyun

Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun. Drakor yang dibintanginya sukses mencetak rating tinggi.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
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Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim So Hyun memudahkan penggemar menonton drakornya. 

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Kim So Hyun biasanya mencetak rating tinggi.

Pada tahun depan, Kim So Hyun memainkan dua drama Korea terbaru berjudul Useless Lies dan Is It a Coincidence?.

Kim So Hyun muncul kembali setelah drakor terakhirnya yaitu River Where The Moon Rises di tahun 2021.

Kim So Hyun akan beradu akting dengan Minhyun pada drakor Useless Lies.

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Sedangkan pada drakor Is It a Coincedence ia akan beradu akting dengan Chae Jong Hyeop.

Selain kedua drakor tersebut, simak drakor romantis yang dibintangi Kim So Hyun.

1. River Where The Moon Rises (2021).

2. Love Alarm Season 2 (2021).

3. The Tale of Nokdu (2019).

4. Love Alarm (2019).

5. Radio Romance (2018).

6. While You Were Sleeping (2017).

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Sumber: Tribun Lampung
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