15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Kim So Hyun

Ilustrasi poster drakor. Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim So Hyun memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Kim So Hyun biasanya mencetak rating tinggi.

Pada tahun depan, Kim So Hyun memainkan dua drama Korea terbaru berjudul Useless Lies dan Is It a Coincidence?.

Kim So Hyun muncul kembali setelah drakor terakhirnya yaitu River Where The Moon Rises di tahun 2021.

Kim So Hyun akan beradu akting dengan Minhyun pada drakor Useless Lies.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor The Queens Umbrella Cetak Rekor

Baca juga: Profil Kim Hye Jun, Pemain Drama Korea Terbaru Connect

Sedangkan pada drakor Is It a Coincedence ia akan beradu akting dengan Chae Jong Hyeop.

Selain kedua drakor tersebut, simak drakor romantis yang dibintangi Kim So Hyun.

1. River Where The Moon Rises (2021).

2. Love Alarm Season 2 (2021).

3. The Tale of Nokdu (2019).

4. Love Alarm (2019).

5. Radio Romance (2018).

6. While You Were Sleeping (2017).

Baca juga: 23 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Moon Ga Young, Ada Drakor The Interest of Love

Baca juga: Profil Moon Ga Young, Pemeran Drama Korea The Interest of Love Kelahiran Jerman