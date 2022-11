FKIP Unila Sukses Gelar The 4th Internasional Conference on Progressive Education 2022

FKIP Unila sukses menggelar seminar internasional The 4th Internasional Conference on Progressive Education, di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - FKIP Universitas Lampung (Unila) sukses menggelar seminar internasional The 4th Internasional Conference on Progressive Education (The 4th ICOPE), secara hybrid melalui zoom dan offline di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Seminar internasional yang digelar rutin setiap tahun ini merupakan kegiatan akademik FKIP berkaitan dengan inovasi pembelajaran digital. Mengusung tema Fostering Synergy and Innovation in Digital Learning Environments, kegiatan dibuka langsung Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim.

Plt. Rektor Unila Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., secara daring menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan seminar internasional ICOPE ke-4.

Sementara itu Dekan FKIP Unila Prof. Dr. Sunyono mengungkapkan, ICOPE 2022 merupakan forum yang membahas berbagai perkembangan dan temuan di dunia pendidikan. Terlebih, dunia pendidikan merupakan salah satu sektor paling terdampak selama masa pandemi Covid-19.

“Hasil dari ICOPE 2022 juga akan menjadi rekomendasi kebijakan pendidikan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah 303 orang berasal dari Indonesia, Australia, Cina, India, dan Malaysia. Kegiatan ini digelar secara pannel dan paralel session. Pannel session yaitu pemaparan oleh seluruh pembicara, dilanjutkan paralel session yaitu pemaparan seluruh peserta pemakalah melalui breakout room aplikasi zoom.

Keynote speaker pada seminar ini berjumlah empat pembicara yang berasal dari Indonesia, Australia, Malaysia, dan Singapura. Mereka antara lain Prof. Dr. Flora, M.Pd., dari Universitas Lampung (Indonesia) dengan tema Providing Input Learning English through Interqction Inforeign Language Setting.

Selanjutnya Prof. Peter Charles, Murdoch University (Australia) dengan tema Transformative STEAM Educational for Promoting Sustainable Development Assoc, lalu Prof. Dr. Mohd Hanafi dari University Kebangsaan (Malaysia), tentang Universal Design to Create Better Assessment, serta Dr. Letcmmi Devi Ponnusami, Nanyang Technological University (Singapore) dengan tema Defferentation and Today’s Diverse Classroom.

Luaran dari artikel para pemakalah akan diterbitkan pada prosiding dan jurnal bereputasi, sedangkan tahapan publish artikel melalui reviu dan revisi sebelum dikirim ke penerbit.

Selain dihadiri secara luring oleh Ketua Senat Unila Prof. Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc., acara diikuti Ketua LPPM Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., Dekan FEB Unila, Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Wadek III FKIP Unila Dr. Riswanti Rini, M.Pd., Wadek III FH Depri Liber Sonata, S.H., M.H., dan Wadek III FP Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

