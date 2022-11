Berikut profil Moon Sang Min pemeran Pangeran Seongnam dalam drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak profil Moon Sang Min, pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella.

Moon Sang Min, pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella kini makin meroket namanya lewat perannya sebagai Pangeran Seongnam.

Berikut profil Moon Sang Min, aktor muda Korea Selatan yang sukses bermain di drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella.

Moon Sang Min adalah aktor berusia 22 tahun.

Kini Moon Sang Min semakin terkenal usai berperan di Under The Queens Umbrella menjadi Pangeran Seongnam.

Dari informasi yang beredar sebenarnya peran Pangeran Seongnam awalnya ditawarkan ke aktor Bae Hyun Sung yang populer di drama Hospital Playlist, Dear M dan Our Blues.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor The Queens Umbrella Cetak Rekor

Baca juga: 23 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Moon Ga Young, Ada Drakor The Interest of Love

Namun karena Bae Hyun Sung sudah lebih dulu menerima tawaran bermain di drama Gaus Electronics, akhinya tawaran itu diberikan kepada Moon Sang Min.

Bae Hyun Sung dan Moon Sang Min diketahui satu agensi yakni Awesome Entertainment.

Tak disangka kini Moon Sang Min mendapat banyak respon karena perannya di Under The Queens Umbrella.

Followers Instagram Moon Sang Min pun melonjak naik menyentuh angka setengah juta dan terus bertambah.

Sebelum bermain di Under The Queens Umbrella, Moon Sang Min pernah muncul di drama The Mermaid Prince S2 tahun 2020 dan My Name tahun 2021.

Dari dua penampilannya kala itu, sosoknya belum mendapat banyak perhatian, kini ia akhirnya sukses mendapatkan popularitas dan memiliki banyak penggemar.

Ia kini juga mendapat banyak tawaran pekerjaan, disebutkan oleh agensinya.

Moon Sang Min mendapat tawaran 20 iklan setelah bermain drama di Under The Queens Umbrella.