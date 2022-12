10 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor May I Help You Bangkit Lagi

Ilustrasi. Berikut rating drama Korea terbaru Desember 2022, drakor May I Help You melonjak naik di episode 10.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, drakor May I Help You melonjak naik di episode 10.

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 untuk drakor May I Help You diketahui sempat menurun.

Sementara rating drama Korea terbaru Desember 2022 untuk drakor Love is Fors Suckers berakhir cukup baik.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (2/12/2022).

1. May I Help You (2022)

Rating May I Help You Kembali melesat dengan mencetak rata-rata nasional 3,5 persen di episode 10.

Rating drakor ini sempat turun di episode 9 yakni 2,6 persen, setelah sempat tak tayang minggu lalu karena piala dunia.

Rating drama Korea terbaru May I Help You melonjak naik di angka 4 persen untuk episode 8.

Pada episode 7, rating May I Help You juga perlahan naik dengan mencetak rata-rata nasional 2,7 persen.

Angka tersebut lebih besar 0,2 persen dari episode 7 yang mencetak rating 2,5 persen.

2. Love is For Suckers (2022)

Drama Korea Love is For Suckers telah mengakhiri penayangan episode 16 pada Kamis (1/12/2022).

Rating drama Korea terbaru Love is For Suckers melonjak naik di episode akhir dengan mencetak 2,2 persen.

Sebelumnya, rating Love is For Suckers mengalami penurunan rating di episode 15 yakin 1,4 persen.

