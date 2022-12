Profil Cho Hye Joo, Pemain Drama Korea Terbaru Reborn Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Cho Hye Joo menjadi salah seorang pemain drama Korea terbaru Reborn Rich. Simak profil Cho Hye Joo.

Dengan melihat profil Cho Hye Joo, para pencinta drakor terbaru Reborn Rich bisa mengenalnya lebih jauh.

Selain itu melalui profil Cho Hye Joo, penikmat drakor terbaru juga bisa melihat perjalanan kariernya selama berjuang di industri hiburan.

Cho Hye Joo merupakan aktris dan model asal Korea Selatan.

Dia lahir pada 18 April 1995 dan kini berusia 27 tahun.

Cho Hye Joo memiliki tinggi badan 170 cm.

Selama berkarya di dunia hiburan, artis Korea berada di bawah naungan agensi YG YG Entertainment.

Dia pertama kali tampil di layar kaca pada 2017 lalu.

Cho Hye Joo saat itu berkesempatan untuk membintangi drakor Wedding.

Namun karier aktingnya tak berhenti sampai di sana.

Lulusan Universitas Chung-Ang itu lantas mendapatkan tawaran untuk tampil di drakor Just Too Bored dan Just One Bite (2018) lalu.

Pada tahun berikutnya, Cho Hyung Joo menjadi pemain drakor terbaru He Is Psychometric dan Search: WWW (2019).

Bahkan drakor terbaru Search: WWW tersebut berhasil membuat namanya bersinar di dunia perfilman.

Pada serial itu, Cho Hyung Joo berperan sebagai Yoon Dong Joo.