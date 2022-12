Mawar AFI Siap Lepas Status Janda, Sudah Pamer Gaun Pengantin

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Mawar AFI sepertinya tak lama lagi akan melepas status janda yang disandangnya kini, setelah ia memamerkan foto memakai gaun pengantin.

Adapun potret Mawar AFI mengenakan gaun pengantin tersebut diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya.

Sontak, foto Mawar AFI memakai gaun pengantin itu, menarik perhatian para pengikutnya hingga janda Steno Ricardo tersebut banjir doa.

Diketahui, Mawar AFI baru saja dilamar oleh kekasihnya yang belum diungkap ke publik. Siap menikah, Mawar AFI pamer fotonya mengenakan gaun pengantin.

Mantan istri Steno Ricardo itu memang beberapa waktu lalu memamerkan cincin tuangannya.

Walau callon suaminya itu belum diungkap ke publik, Mawar AFI kini pamer mengenakan gaun pengantin.

Ia pun terlihat cantik dengan balutan gaun putih bewarna perak tersebut.

Ia pun berpose bak pengantin baru, sontak unggahannya itu dibanjiri doa dari netizen.

"If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello," (Jika Anda cukup berani untuk mengucapkan selamat tinggal. Hidup akan membalas Anda dengan yang baru)," tulis Mawar AFI pada Senin (5/12/2022).

"Kitu ceunah #beyondblessed," tulisnya lagi.

Unggahan tersebut pun langsung ramai dikomentari netizen.

"Otw kayanya nih kalo udah fitting, cantikkk," ujar netizen.

"Mo married kak?," jelas netizen.

"Semoga lancar sampai hari H," kata netizen.