9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Unlock My Boss Anjlok di Hari Kedua

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Unlock My Boss mengalami penurunan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru Desember 2022, drakor Unlock My Boss terpantau anjlok.

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Unlock My Boss mengalami penurunan rating di episode 2.

Sedangkan rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor May I Help You juga bernasib sama.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Kpopmap.com pada Jumat (9/12/2022).

1. Unlock My Boss (2022)

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya menurun di hari kedua atau episode 2.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss baru saja tayang perdana pada 7 Desember 2022.

Unlock The Boss adalah drama thriller ENA. Ini adalah adaptasi dari webtoon dengan nama yang sama oleh Park SeongHyun.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You mengalami penurunan pada penayangan tanggal 7-8 Desember 2022.

Rating episode 12 May I Help You mencetak rata-rata nasional di angka 3 persen, sedikit menurun dari episode 11 yakni 3,1 persen.

Rating May I Help You Kembali melesat dengan mencetak rata-rata nasional 3,5 persen di episode 10.

