Drakor Terbaru

7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yang Se Jong

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yang Se Jong. Ia beradu akting dengan Bae Suzy pada drakor terbaru Lee Doo Na (2023). 

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yang Se Jong
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yang Se Jong. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktor Yang Se Jong.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yang Se Jong memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Yang Se Jong punya cerita yang menarik.

Diketahui Yang Se Jong akan beradu akting dengan Bae Suzy pada drakor terbaru Lee Doo Na (2023). 

Drakor bergenre romantis ini rencananya tayang dengan jumlah 8 episode di streaming layanan Netflix.

Drama Yang Se Jong merupakan drama adaptasi webtoon.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Brain Cooperation, Tayang Awal 2023

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Lee Doo Na, Drakor Romantis Bae Suzy

Selain drakor terbaru Lee Doo Na, berikut rekomendasi drakor dibintangi Yang Se Jeong. 

1. Dr. Romantic 2 (2020).

2.  My Country: The New Age (2019).

3. Still 17 (2018).

4. Temperature of Love (2017).

5. Duel (2017).

6. Saimdang, Memoir of Colors (2017).

7. Dr. Romantic (2016).

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Behind Every Star Merosot

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Run Into You, Dibintangi Kim Dong Wook

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
romantis

  • Tribun Shopping

    Spesial Promo HARBOLNAS, Dinginkan Laptop dengan 5 Rekomendasi Cooling Pad Berikut

    Spesial Promo HARBOLNAS, Dinginkan Laptop dengan 5 Rekomendasi Cooling Pad Berikut

    Review CLEAR Hijab Pure Shampoo Anti Ketombe dan Perawatan Rambut Rontok

    Review CLEAR Hijab Pure Shampoo Anti Ketombe dan Perawatan Rambut Rontok

    Review Emily Slow Cooker Claypot ESC-34003, Solusi Bikin Hidangan Lunak Tanpa Merusak Gizi

    Review Emily Slow Cooker Claypot ESC-34003, Solusi Bikin Hidangan Lunak Tanpa Merusak Gizi

    Seru dan Menantang, Ini 5 Game PC Gratis yang Rilis di Tahun 2022

    Seru dan Menantang, Ini 5 Game PC Gratis yang Rilis di Tahun 2022

    Review Marina Natural Antibacterial Rich Moisturizing, Melembapkan Kulit Tubuh Hingga 24 Jam

    Review Marina Natural Antibacterial Rich Moisturizing, Melembapkan Kulit Tubuh Hingga 24 Jam

    • Berita Terkait :#Drakor Terbaru
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan