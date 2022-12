7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yang Se Jong

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktor Yang Se Jong.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yang Se Jong memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru romantis Yang Se Jong punya cerita yang menarik.

Diketahui Yang Se Jong akan beradu akting dengan Bae Suzy pada drakor terbaru Lee Doo Na (2023).

Drakor bergenre romantis ini rencananya tayang dengan jumlah 8 episode di streaming layanan Netflix.

Drama Yang Se Jong merupakan drama adaptasi webtoon.

Selain drakor terbaru Lee Doo Na, berikut rekomendasi drakor dibintangi Yang Se Jeong.

1. Dr. Romantic 2 (2020).

2. My Country: The New Age (2019).

3. Still 17 (2018).

4. Temperature of Love (2017).

5. Duel (2017).

6. Saimdang, Memoir of Colors (2017).

7. Dr. Romantic (2016).

