Iqbaal Ramadhan Pamer Rambut Baru, Penampilannya Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pamer rambut baru, penampilan Iqbaal Ramadhan jadi sorotan.

Melalui Twitter, pemain film Mencuri Raden Saleh ini membagikan foto terbarunya.

Di sana, Iqbaal Ramadhan mengenakan kaos biru yang dipadukan dengan celana jeans berwarna abu-abu kehitaman.

Dengan mata yang ditutup kaca mata hitam, Iqbaal berpose di depan cermin sambil menyedot minumannya.

Rambutnya gondrongnya dibiarkan terurai, tetapi kini dia menambahkan poni di bagian depan.

"Twitter saw it first," cuitnya dikutip dari Twitter, Sabtu (17/12/2022).

Setelah memamerkan rambut barunya, penampilan Iqbaal Ramadhan langsung jadi sorotan netizen.

Pasalnya, gaya rambutnya itu disebut mirip pesulap Pak Tarno.

"Maaf baal tapi gaya rambutnya mirip," tulis salah seorang netizen sambil menyisipkan foto Pak Tarno dan Iqbaal Ramadhan.

"Kek pak tarno lu," ujar lainnya.

"Bs aja pa tarno," tambah yang lain.

"Baal kaya pak tarno," tutur lainnya.

"Bal kok jd mirip pak tarno," sambung netizen lain.

Reaksi serupa juga datang ketika Iqbaal Ramadhan memamerkan rambut barunya ke Instagram.

