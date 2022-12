Harga Bahan Pokok di Bandar Lampung Naik Jelang Nataru, Cabai Rawit 65 Ribu per Kg

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung, Lampung, mengalami kenaikan.

Salah satunya adalah Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, Lampung.

Pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Pasir Gintung Bro mengatakan, sudah sejak kemarin harga bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Misalnya cabai rawit dari Rp 50 ribu jadi Rp 65 ribu per kg, cabai hijau dari Rp 20 ribu jadi Rp 30 ribu per kg, cabai jengki dari Rp 20 ribu jadi Rp 50 ribu per kg, cabai merah dari Rp 25 ribu jadi Rp 35 ribu per kg, dan bawang putih dari Rp 20 ribu jadi Rp 25 ribu per kg.

Namun ada harga yang masih stabil, yakni bawang merah Rp 30 ribu per kg, cabai caplak Rp 40-45 ribu per kg, dan rampai Rp 20 ribu per kg.

Sebaliknya, harga tomat turun dari Rp 15 ribu jadi Rp 10 ribu per kg.

Pedagang telur ayam Yanto menambahkan harga telur ayam masih stabil Rp 28 ribu per kg

Tak hanya itu harga minyak merek Tawon ukuran 900 ml juga masih stabil Rp 16 ribu

Di Pasar Perumnas Way Halim harga tidak jauh berbeda dengan di Pasar Pasir Gintung.

Salah seorang pedagang sembako Pasar Perumnas Way Halim Lusi mengatakan, harga cabai merah Rp 35 ribu per kg, cabai hijau Rp 30 ribu per kg, cabai caplak Rp 50 ribu per kg, dan cabai rawit Rp 60 ribu per kg

Bawang merah Rp 40 ribu per kg, bawang putih Rp 30 ribu per kg, tomat 10-20 ribu per kg, rampai Rp 25 ribu per kg, dan wortel Rp 12 ribu per kg

Pemilik Kios Diorama di Pasar Perumnas Way Halim Dio mengatakan, harga telur ayam masih stabil Rp 28-29 ribu per kg

"Kalau harga telur ayam belum sentuh Rp 30 ribu per kg, ya masih aman harganya," kata Dio, Selasa 20 Desember 2022.

Begitupun harga minyak goreng Tawon 900 ml masih stabil Rp 15-16 ribu.

