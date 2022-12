Prof Lusmeilia Janjikan Unila Jadi Center of Excellence yang Kuat

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bakal calon rektor Universitas Lampung atau Unila Prof Lusmeilia Afriani menjanjikan Unila menjadi kampus Center Of Excellence pada masa mendatang.

"Visi kami dalam membangun Unila yakni menjadikan Universitas Lampung menjadi Center of Excellence di tingkat nasional dan internasional sebagai institusi yang kuat (be strong) berlandaskan nilai-nilai luhur budaya dan Pancasila," kata Prof Lusmeilia Afriani dalam penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon rektor Unila di GSG Unila, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (20/12/2022).

Prof Lusmeilia Afriani ingin menerapkan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas guna menghasilkan SDM yang adaptif dan fleksibel.

"Kalau saat ini ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mahasiswa, aset belum meningkatkan pendapatan dan ini menjadi tuntutan," papar Lusmeilia Afriani.

Selain itu, program kerja yakni be strong, di antaranya business sector, finance, investment and assets, empowerment of human resources, services for community, teaching, research, organizational partnerships, network infrastructure, good university governance organizational, network infrastructure, good university governance.

"Bisnis meningkatkan menjadi PTNBH mengembangkan aset SDM mendapatkan pendapatan, mengembangkan sistem investasi jangka panjang dan pendek," kata Lusmeilia.

"Kami akan meningkatkan pendapatan, dan fokus utama mampu berkontribusi di masyarakat," lanjutnya.

Ia juga akan memberikan pelayanan nyaman dan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, program lainnya melakukan peningkatan pencapaian melibatkan dunia usaha dan dunia industri MBKM.

Program mendukung MBKM berdasarkan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan akreditasi nasional.

Research dalam meningkatkan untuk sinergi pendidikan dan kewirausahaan berjalan dengan baik secara mandiri dan berkelanjutan.

"Bangkit dan Unila bisa berjaya," ujar Lusmeilia.

Pemilihan Rektor Unila dipercepat dari jadwal awal yang rencananya dimulai pada April-Mei 2023 dimajukan jadi November 2022 buntut Karomani ditangkap KPK.

Plt Rektor Unila Muhammad Sofwan mengatakan, Kemendikbud Ristek dan Ditjen Dikti meminta mempercepat proses penjaringan calon rektor Unila yang seharusnya dimulai April-Mei 2023, untuk dilakukan tahun ini.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )