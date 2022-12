Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi

Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra menjelaskan penangkapan pelaku tindak asusila oleh Polsek Way Tuba, Jumat (23/12/2022). Bocah di Way Kanan Lampung dirudapaksa tetangganya saat beli makanan ringan.