Tipu Agen BRI Link dengan Modus Transfer, Pria Way Kanan Lampung Kini Dibui

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Buay Bahuga membekuk diduga pelaku penipuan dan penggelapan agen BRI Link di Way Kanan, Lampung.

Penipuan dan penggelapan dengan modus transfer uang di BRI Link terjadi di Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Tersangka penipuan dan penggelapan uang agen BRI Link tersebut berinisial ET (32) berdomisili di Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Lampung



Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra mengatakan peristiwa itu terjadi Senin (5/12/2022) pukul 17.45 WIB.

Andre Try Putra menceritakan saat itu pelaku datang ke rumah korban Setiani (agen BRI Link) di Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan.

Maksud kedatangan pelaku untuk transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekannya.

Namun, ketika uang sudah ditransfer oleh korban, pelaku berpura - pura mengambil uang di jok sepeda motor merek honda beat warna hitam.

Korban yang curiga mengikuti pelaku sampai di sepeda motor.

Namun pelaku malah menghidupkan motor dan langsung melarikan diri.

Menyadari itu, korban langsung berteriak dan meminta bantuan.

Mendengar teriakan, Fandi suami korban datang dan langsung mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor.

Beberapa waktu kemudian suami korban berhasil mengejar pelaku.

Ditengah perjalanan, yang sempat terjadi kejar-kejaran, suami korban, Fandi menendang sepeda motor pelaku sampai terjatuh.

“Suami korban sambil teriak minta tolong saat kejar pelaku,” katanya, Jumat (9/12/2022).

Disaat waktu yang sama masyarakat datang ikut mengamankan pelaku.