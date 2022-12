Harga Cabai Rawit di Bandar Lampung Masih Tinggi Rp 55 Ribu per Kilo

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Bandar Lampung pada hari Natal terpantau stabil.

Aktivitas jual beli pada hari Natal di Pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung dan Pasar Tugu Bandar Lampung juga terlihat normal, Minggu (25/12/2022).

Pantauan Tribunlampung.co.id di sejumlah pasar di Bandar Lampung, harga cabai pada hari Natal relatif stabil di kisaran Rp 35 ribu sampai Rp 60 ribu per kilogram tergantung jenis.

Ana, pedagang cabai di Pasar Pasir Gintung mengatakan, menjual cabai rawit Rp 55 ribu per kilo dan untuk cabai merah keriting Rp 32 ribu per kilo.

"Untuk cabai hijau besar Rp 15 ribu per kilo dan caplak Rp 43 ribu per kilogram," jelasnya.

Stok juga diakuinya banyak dan masih tercukupi sehingga masih bisa memenuhi permintaan pembeli.

Untuk harga bumbu dapur baik itu bawang merah, bawang putih, juga masih sama seperti kemarin.

Pedagang sembako Rahman mengatakan, bawang merah dijual Rp 30 ribu per kilo dan bawang putih Rp 22 ribu per kilo.

"Kalau yang bawang putih kating saya jual Rp 28 ribu per kilo, bombay Rp 22 ribu per kilo," kata Rahman.

Minyak goreng Kita dijual Rp 14.500 per liter, minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter dan minyak goreng kemasan kualitas premium Rp 20 ribu per liter.

Pedagang di Pasar Tugu Dewi mengatakan, harga sembako juga relatif stabil hari ini.

"Cabai rawit gunung masih Rp 60 ribu per kilonya," ujarnya.

Cabai merah keriting ada Rp 35 ribu per kilogram. Stok juga menurutnya masih tercukupi.

Untuk harga telur Rp 28.500 per kilogramnya, turun tipis Rp 500 per kilo.