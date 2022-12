Indah Permatasari Sindir Ibunya Sambil Joget, Nursyah Makin Murka

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istri Arie Kriting, Indah Permatasari, menyindir ibundanya yang tak kunjung beri restu sambil joget TikTok, Nursyah yang mengetahui hal tersebut makin murka.

Bahkan, Nursyah tegas menyebut suami Indah Permatasari dengan sebutan manusia biadab, selain tetap tak akan memberi restu kepada menantunya itu.

Diketahui, meski telah dikaruniai seorang anak, Indah Permatasari dan Arie Kriting tetap belum mendapatkan restu dari Nursyah.

Baru-baru ini, dalam akun TikTok pribadinya, Indah Permatasari membuat konten menggunakan lagu Anything You Want milik Reality Club.

Dia pun bergoyang mengikuti alunan lagu.

Akan tetapi, Indah Permatasari menuliskan curhatannya di media sosial mengenai pernikahannya, seakan tengah menyindir sang ibunda.

Dia mengatakan hingga penghujung 2022, Nursyah masih belum memberinya restu untuk bersama Arie Kriting.

Padahal pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak.

Sayangnya kehadiran cucu tak berhasil meluluhkan hati Nursyah.

Pasalnya menurut Nursyah, Arie Kriting telah mengubah Indah Permatasari.

Bahkan dirinya juga menuding sang komika telah menghasut pemain film Wedding Agreement itu untuk membencinya.

"Udah mau 2023 masih belum direstui," tulis Indah Permatasari di TikTok, dikutip Kamis (29/12/2022).

Di sisi lain, Nursyah tidak mau ambil pusing dengan sindiran putrinya.

"Kalau dia mau ngomong begitu, ya silakan."